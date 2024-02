Thiago Wild perde de promessa francesa no Torneio de Santiago; duplas de Matos e Melo avançam

Arthur Fils chegou sob enorme expectativa ao Rio Open, mas acabou eliminado na estreia em grande partida do promissor João Fonseca. Revelação de 19 anos, o tenista francês se redimiu em seu tour pelas Américas ao abrir com vitória sua participação do Torneio de Santiago, com triunfo sobre o brasileiro Thiago Wild.

Melhor tenista verde e amarelo da atualidade, Wild sofreu com o talento do francês, 44º do mundo e cabeça de chave 3 no Chile, e acabou eliminado nas oitavas de final com derrota por duplo 6/3 em somente 1h17 de jogo.

O francês abriu o jogo logo quebrando o serviço de Wild. O brasileiro respondeu na quarta parcial, com empate por 2 a 2 após aproveitar o break point. Mas Fils estava bem mais ligado na partida e, com duas novas quebras, fechou em 6 a 3.

Fils mostrou no começo do segundo set que a derrota no Rio Open não mexeu com seu psicológico. Agressivo, foi logo abrindo 3 a 0, não dando chances a Wild no saque e pressionando o serviço do adversário. Sem ter o saque ameaçado, trocou pontos e celebrou a vitória por nova parcial com 6 a 3.

CAMPEÕES DO RIO OPEN VENCEM

No primeiro jogo após conquistarem o inédito título do Rio Open, Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos mantiveram a boa fase e largaram com triunfo em Santiago. Em sets corridos, os terceiros favoritos no Chile superaram os brasileiros Marcelo Zormann e Fernando Romboli por 6/4 e 7/6 (8/6) após 1h30.

Cabeça de chave 1, Marcelo Melo precisou de somente 55 minutos para largar com vitória em Santiago. Ao lado do holandês Matwe Middelkoop, confirmou o favoritismo ao superar o argentino Pedro Cachin e o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Nas quartas de final eles enfrentam os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos.

"Fizemos uma bela estreia aqui. As condições estão bem diferentes dos outros torneios. A bola voa muito, pela altitude. Conseguimos executar bem o jogo e acho que aproveitamos as chances", disse Melo. "E o principal foi ter controlado a bola, que realmente está voando muito, com o saque passando a ser muito importante. Seguir jogando dessa maneira, que temos chance de continuar indo para frente."