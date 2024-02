Depois de muitos rumores, Luan Santana assume volta do namoro com Jade Magalhães: Sempre foi ela

Eles voltaram! Já não dava mais para negar, não é, Luan Santana? O sertanejo anunciou nesta quarta-feira, dia 28, que voltou com Jade Magalhães, com quem viveu um relacionamento de doze anos, que chegou ao fim em 2020.

Depois de muitos boatos rondarem a web, Luan decidiu oficializar de vez o namoro e compartilhou duas fotos trocando carinhos com a amada. Na legenda, veio um textão declaração que dizia:

Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez? que o que a gente sente é nosso, e bastava ser publicado ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f**a ver ela indo.

E continua:

Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí, sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela?Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem.

Durante a separação, Luan chegou a ficar noivo de Izabela Cunha, mas o relacionamento chegou ao fim em maio de 2023.