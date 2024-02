Ex-noivo de Simony, Felipe Rodriguez revela ainda amar a cantora, diz colunista

Abriu o coração! Felipe Rodriguez, falou sobre o término do noivado com Simony, após quatro anos juntos. Em papo com a coluna de Fábia Oliveira do Metrópoles, Rodriguez elogiou a ex noiva e afirmou ter saído mais maduro do relacionamento. Ele ainda revelou amar a cantora.

- A gente não está mais junto, mas só tenho coisas positivas para falar dela. É uma grande vencedora. Nessa batalha dela, essa cura merecida, ela tem ajudado tantas pessoas e sendo exemplo. Não é porque a gente terminou que vira inimigo. Não tem nada a ver, muito pelo contrário, declarou ele.

Anteriormente, em uma publicação em suas redes sociais, Simony publicou uma mensagem enigmática, mas já adiantou não ser indireta:

- O CA mudou muita coisa em mim. Hoje sou muito mais madura, menos carente, e muito segura de mim. Sei meu valor e não desperdiço meu tempo, ele é muito valioso. Sai a emocionada e entra uma mulher segura, exigente e muito feliz. Se ame e sempre se coloque em primeiro lugar. Não deixe ninguém te manipular emocionalmente. Esse texto diz sobre mim, não está direcionado a ninguém e a nada. Só para deixar bem claro.

Simony descobriu um câncer no intestino entre maio e junho do ano passado. Atualmente, está em tratamento.