Julgamento para Robinho cumprir pena no Brasil a pedido da Itália é marcado para março

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) marcou para o dia 20 de março o julgamento para o ex-jogador de futebol Robinho para cumprir pena no Brasil, a pedido da Itália. O ex-atleta foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, ocorrido em 2013 no país europeu.

De acordo com o Ministério Público Federal, o Tribunal de Milão solicitou ao Estado brasileiro que reconheça a sentença condenatória, transferindo o processo de pena para o país. Robinho vive no Brasil e a legislação nacional impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior.

Relembre o caso

Robinho foi sentenciado por estuprar, junto com cinco homens, uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália. Segundo a denúncia, o crime de violência sexual em grupo ocorreu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do Milan.

O pedido de reconhecimento da decisão pela Justiça brasileira vinda do governo italiano aconteceu no começo de fevereiro. O caso será analisado pela Corte Especial, que reúne os 15 ministros mais antigos do STJ.