Fabiana Justus comemora o mêsversário do filho: Muito feliz de comemorar em casa

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia e passou 34 dias internada na primeira fase do tratamento, ficando longe da rotina dos filhos e do marido, Bruno Levi D'Ancona. Mas, quando ela recebeu alta, em 25 de fevereiro de 2024, foi uma verdadeira alegria.

Tanto é que ela esperou esse momento para viver coisas especiais ao lado dos filhos. Luigi, por exemplo, aguardou a mamãe voltar para celebrar seus seis meses de vida.

Ao comemorar a data, Fabiana escreveu:

O Pequeno Príncipe. Fiquei MUITO feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial (dia 19) eu estava no hospital, mas sabia que comemoraríamos no dia que desse. Foi diferente dessa vez, eu mesma que montei. O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada Deus! Obrigada, obrigada, obrigada!