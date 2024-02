Joaquim Lopes deixa TV Globo após 14 anos

Ultimamente, muitos atores e jornalistas de sucesso estão deixando a TV Globo. Joaquim Lopes, por exemplo, usou as redes sociais para anunciar que a sua jornada na emissora chegou ao fim após 14 anos.

Em uma publicação no Instagram, o ator começou refletindo sobre o início de sua carreira e o momento em que entrou para o time de contratados da plim plim:

Assim que me formei no teatro com 21 anos de idade, fiz uma lista de sonhos dentro da profissão.Entre os itens estavam: trabalhar na TV, trabalhar na TV GLOBO, fazer uma novela na TV GLOBO com um personagem fixo, fazer uma novela das nove na TV GLOBO, entre outros sonhos que iam além dos muros do antigo Projac. Entrei aqui em 2010 e me lembro do dia em que fui assinar meu primeiro contrato na sede de São Paulo. Lembro da emoção de contar pros meus pais que a aposta que eles fizeram lá atrás tinha valido a pena. Lembro de ficar sentado no carro sozinho em silêncio, com lágrimas nos olhos, pensando que todos os passos que dei até àquele momento resultaram na concretização daqueles sonhos. Nesses 14 anos de relacionamento, realizei muito além do que poderia imaginar aqui dentro?

Por fim, ele deixou um agradecimento:

Deixo aqui o meu MUITO OBRIGADO à TV Globo por tudo que ela me proporcionou, mas principalmente a VOCÊS que estiveram do meu lado esse tempo todo, sendo testemunhas oculares de cadeira cativa dessa minha profissão que pra mim sempre foi e continuará sendo SAGRADA. Obrigado pelas celebrações, pelas críticas, pelas dicas e principalmente por me deixar entrar um pouquinho na casa de todos... BORA! Vamo que VOO!!!! Muita coisa pra acontecer esse ano e nos próximos vindouros. EVOÉ!