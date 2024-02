BCE/McCaul: É preciso monitorar riscos de 'eventos de crédito agudos' e contágios nos bancos

Integrante do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Elizabeth McCaul afirmou nesta quarta-feira, 28, que não se pode descartar o risco de "eventos de crédito agudos ou deslocamentos no mercado" que afetem fundos de hedge, outras instituições financeiras não bancárias ou contrapartes altamente alavancadas em geral, o que poderia representar riscos de contágio ou riscos de correlação para o sistema bancário mais amplo. Ela defende que é preciso estar preparado o máximo possível para eventos do tipo, com supervisão para garantir que os bancos possam identificar e avaliar esses riscos no momento adequado.

McCaul falou em evento organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York e pelo Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, em Nova York. O conferência tinha como foco central o gerenciamento de risco de crédito nas contrapartes (CCR, na sigla em inglês). A dirigente disse que é preciso haver um esforço para entender melhor e mitigar os riscos, bem como desenvolver diretrizes e padrões. É crucial também que os bancos continuem a caminhar para esses padrões e levem em conta os insights sobre as melhores práticas, enfatizou.

A dirigente ainda destacou o fato de que pode haver riscos de correlação fora do escopo normal dos reguladores, por isso é importante que ocorram discussões sobre abordagens regulatórias mais amplas, a fim de contornar essas ameaças.