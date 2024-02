Ainda há trabalho a fazer para baixar inflação, diz Campos Neto em reunião do G20

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que ainda há trabalho a fazer para baixar a inflação no Brasil e no mundo, ressaltando que permanecem riscos para o cenário econômico. "A última parte do processo de desinflação será a mais difícil", pontuou, durante discurso na abertura da 1ª reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20 Brasil.

Em seus comentários, Campos Neto ressaltou que bancos centrais globais estão comprometidos em combater a inflação e defendeu que somente a estabilidade de preços permitirá um crescimento global estável no longo prazo, diminuindo a desigualdade social.

"Reduzir inflação vem com custos, mas demorar em atingir a estabilidade de preços pode prejudicar ainda mais a população vulnerável, que é afetada de modo desproporcional", afirmou. "A melhor contribuição da política monetária para um crescimento sustentável, baixo desemprego e alta renda é manter a inflação baixa, estável e previsível."

Agenda

Campos Neto reforçou que a agenda brasileira do G20 tem como prioridade a luta contra a pobreza e a desigualdade, tendo como pilar central a inclusão financeira da população de países emergentes. "Queremos construir um mundo justo e um planeta sustentável", disse, enfatizando comentário anterior do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.