Instituto Federal pode iniciar aulas este ano em Mauá

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), avança o diálogo com representantes do MEC (Ministério da Educação) e com o reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silvério Santos para a implantação de unidade da instituição na cidade. Reunião entre as partes aconteceu ontem à tarde na Capital. O chefe do Executivo mauaense, ao Diário, afirma que existe a possibilidade de ainda este ano algumas ações serem implementadas. “Na próxima reunião vou levar proposta de iniciar, mesmo que em

No encontro de ontem, Marcelo debateu questões relacionadas ao imóvel para a instalação dos cursos. As áreas de formação, segundo o prefeito, estão sendo discutidas entre instituto, Prefeitura, Associação Comercial e o setor industrial. “Mecânica de manutenção, elétrica e áreas relacionadas à pedagogia são adequadas”, discorre.

Marcelo Oliveira, inclusive, já sinalizou buscar imóveis na região central, a ideia é facilitar o acesso, não só de moradores de Mauá, mas também de pessoas de outras cidades que chegam pela rodoviária ou pela Linha-10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O prefeito, no entanto, faz ressalva sobre esta possibilidade. “Achar terreno e prédios públicos no Centro é algo mais complexo.”

Para Marcelo, há uma carência de mão de obra técnica na indústria não só de Mauá, mas de todo o Grande ABC, e por isso, antecipar, mesmo em uma instalação provisória, a formação de profissionais atenderia o mercado em menor tempo.





ARTICULAÇÃO

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), apesar de não ver a cidade ser contemplada pelo MEC com um campi do Instituto Federal, segue na luta e não desiste do sonho. Na segunda-feira (26) teve uma reunião com dirigentes do Instituto Federal em Diadema e considerou muito produtiva a conversa. “Apresentamos a proposta de estabelecer um Núcleo Especializado”. O encontro foi com Alexandre Vidor, representante do MEC, com o reitor Silmário Santos e com o pró-reitor de Ensino, Carlos Procópio. Cursos voltados ao Meio Ambiente e Turismo estão no radar.

O tema é uma das principais ações do plano de governo da pessedista. Para conseguir articular com a União, Penha colocou como fiel da balança o ex-prefeito Ramon Velásquez (PT), hoje secretário de Relações Institucionais do município.

Em visita a São Bernardo no início do mês, porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o Grande ABC ganharia duas unidades. “Vai ter Instituto Federal na cidade de Mauá e de Diadema”, afirmou na ocasião, deixando Rio Grande da Serra de fora.

Apesar disto, Penha diz não desistir do pleito. “A luta continua”, conclui.