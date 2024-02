Virginia Fonseca explica motivo de ter contratado dois seguranças para acompanhar Maria Alice na escola

Virginia Fonseca dividiu opiniões na web após saírem notícias de que ela havia contratado dois seguranças para acompanharem Maria Alice na escola. Diante das críticas, a influenciadora fez questão de explicar sua decisão nas redes sociais.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, ela contou que os guarda-costas acompanharão a pequena todos os dias até ela se formar.

Primeiro dia de aula não!! Todos os dias até ela parar de estudar (Maria Flor e José Leonardo entram nisso também). Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora... E se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão!! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos!! O mundo é cruel e eu que não pago para ver.

A futura mamãe de três ainda gravou um vídeo revelando que Zé Felipe, na verdade, queria contratar três profissionais.

- Não é só na escola, não. No parquinho aqui dentro do condomínio elas não vão sem segurança. Não pisa fora de casa sem segurança. Vocês vão me desculpar, mas enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar com segurança. Vai estar com 50, 80 anos, vai andar com segurança. Não sou só eu não, Zé Felipe também é bitolado, na escola queria mandar três. Falei que dois estava bom, um fora e um dentro. Mas se começar a reclamar também, vai três.

No dia seguinte, a influenciadora conversou com os seguidores logo após deixar Maria Alice na escola para o segundo dia de aula:

- Acabamos de deixar a Maria Alice na escola. Foi super de boa, não demorou muito para entrar na sala. Entrou., ficou brincando, me despedi dela, beça mamãe, tchau, um beijo. Graças a Deus, tudo ótimo.

Zé Felipe

Logo após o primeiro dia de aula da primogênita, Zé Felipe causou polêmica na web ao criticar livros de história enquanto contava como seria uma escola ideal para ele.

- Livros de história tem muita coisa que é mentira, que é mudada, influenciada. Esporte é muito válido. Vai ter matemática e vai ser direcionado. Se você quero ser isso, você vai ser direcionado.