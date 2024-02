Alane analisa falas de Rodriguinho após eliminação do BBB24: - Ele só falou que queria sair para ter respaldo

A eliminação de Rodriguinho do BBB24 na última terça-feira, dia 27, causou um alvoroço dentro da casa mais vigiada do Brasil. Enquanto alguns brothers ficaram bem abalados com a notícia e chegaram a chorar pela partida do pagodeiro, outros aproveitaram o momento para tentar entender como está sendo a leitura do público.

Alane, por exemplo, na área externa da casa, estava conversando com Beatriz e Matteus sobre o discurso de Tadeu Schimidt. A sister confessou que acredita que Rodriguinho estava usando uma estratégia para manipular sua eliminação:

- Pelo discurso do Tadeu, pareceu que o público que quis tirar. Essa é a minha interpretação. Justamente para a gente não ficar nessa dúvida: será que ele saiu porque ele pediu para sair? Porque eu continuo com a minha opinião de que ele queria ficar, mas ele falou isso para ter respaldo. O Rodriguinho tinha um orgulho de dizer que ele queria sair, porque se ele saísse, era porque ele pediu, não porque o público tirou isso. Ele usou isso de desculpa.

Em contrapartida, no Quarto Gnomo, os participantes ainda estavam chateados com a eliminação. Enquanto todos estavam deitados, conversando baixinho, Giovanna entrou e perguntou se eles estavam bem, porque ela estava sentindo um climinha de velório.

Apesar de estarem abalados, o grupo não perdeu o momento da brincadeira e Pitel logo respondeu:

- Estamos velando a cama dele. Só que o Buda [Lucas Henrique] pegou e sentou a b***a quente dele na cama do enterro. Não esperou nem esfriar o corpo.

Um pouco mais tarde, MC Bin Laden confessou que a amizade com Rodriguinho permitia que ele ficasse sabendo de tudo que acontecia quando Fernanda e Pitel tinham reuniões.

Segundo o funkeiro, o cantor não tinha problemas em contar e dar detalhes dos planejamentos que estavam sendo feitos para o futuro do game.

E Fernanda ficou incomodada, viu?! A sister não gostou nadinha de ficar sabendo que o antigo aliado compartilhava informações entre os grupos. Ela rapidamente disparou:

- Não cabia a ele contar nada para você, nem para o Lucas. Não deveria porque, se ele estava jogando comigo e com a Pitel, era para ficar só entre a gente.

Michel logo analisou que a saída do pagodeiro se deu pela falta de lealdade dele e, por esse motivo, o público não teria gostado nadinha.

- Gente, é por isso que ele saiu.