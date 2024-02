Amanda Nabeshima pode deixar base de Guto Volpi

A protetora de animais e vereadora de primeiro mandato em Ribeirão Pires, Amanda Nabeshima (PRD), segundo pessoas próximas ao núcleo duro do prefeito Guto Volpi (PL), teria anunciado que vai desembarcar do governo e já sinalizou apoio ao ex-vice-prefeito e pré-candidato Gabriel Roncon (Cidadania). Indagada pelo Diário, a parlamentar demonstrou irritação, afirmou se tratar de “fofoca”, pois ainda não publicou nada em suas redes sociais.

Confrontada, baixou o tom e confirmou “conversas”, mas que ainda nada estava definido. Ela diz que tem mantido diálogos com o Progressistas, ligado a Roncon e com o PSD. “Tenho minhas ambições e projetos”, discorreu.

Amanda foi eleita em 2020 pela chapa de apoio do candidato derrotado Adler Kiko Teixeira (PSDB). Na época, o então prefeito eleito Clóvis Volpi (PL) atuou para trazê-la para base governista. Nabeshima, inclusive, tem uma gratidão pessoal pelo ex-prefeito.

Em se confirmado o desembarque de Nabeshima, ela seria a segunda baixa de Guto Volpi no Legislativo. Há menos de um mês, o vereador Diogo Manera (PSDB) anunciou sua saída da base governista para embarcar na pré-candidatura adversária de Roncon. Manera foi líder do governo Guto na Câmara por mais de um ano. “Sempre fui Gabriel Roncon”, disse.

As baixas também aconteceram em alguns setores do governo com nomes importantes da política local pedindo exoneração da atual gestão, entre eles, Roger Soares, Rogério Paulo Luiz, o Rogério do Açougue, Miguel Luís Filho, o Miguel Lu, Thiago Meirelles, o Tim Maia, entre outros.