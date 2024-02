Celtics faturam 9ª vitória seguida na NBA e Cavaliers vencem com cesta do meio da quadra

A recheada rodada da NBA, na noite desta terça-feira, contou com mais um triunfo do Boston Celtics, cada vez mais favorito ao título, e uma vitória do Cleveland Cavaliers graças a uma cesta incrível, do meio da quadra. Os dois times lideram a tabela da Conferência Leste.

Em casa, os Celtics superaram o Philadelphia 76ers por 117 a 99 com grande desempenho do trio formado por Jaylen Brown (31 pontos e seis rebotes), Jayson Tatum (29 pontos, 11 rebotes e oito assistências) e Kristaps Porzingis (23 pontos e 12 rebotes). Pelos Sixers, o destaque foi Tyrese Maxey, cestinha da partida, com 32 pontos.

Foi o nono triunfo consecutivo dos Celtics, o melhor time da temporada regular até agora. Trata-se da maior série invicta da NBA no momento. O time de Boston soma 46 vitórias e 12 derrotas, na liderança disparada do Leste. Já a equipe da Filadélfia está no sexto posto da mesma tabela, com 33/25.

Em Cleveland, os Cavaliers derrotaram o Dallas Mavericks por 121 a 119 graças a cesta de Max Strus, de três pontos, lançada antes mesmo da metade da quadra. A tentativa, no estouro do cronômetro, assegurou a vitória dos anfitriões, impondo a segunda derrota seguida dos Mavericks.

De acordo com a NBA, foi a segunda maior distância de uma cesta desde a temporada 1997-1998, quando a competição começou a fazer estes registros. Strus estava a 17,86 metros no momento do arremesso. O mais distante foi anotado por Devonte' Graham, do New Orleans Pelicans, a 18,68 metros, em 2021.

Herói da noite, Strus fechou o jogo com 21 pontos, sendo 15 somente no último quarto. Luka Doncic, maior astro em quadra, acabou sendo ofuscado pelo rival. Mas deixou a quadra com uma grande performance, marcada por 45 pontos, 14 assistências e nove rebotes. Os Cavaliers são os vice-líderes do Leste, com 38/19. Os Mavericks figuram em 8º no Oeste, com 33/25.

Pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder emplacou mais uma e agora soma seis vitórias consecutivas. Em casa, venceu o Houston Rockets por 112 a 95. Os anfitriões foram liderados por Shai Gilgeous-Alexander, um dos grandes desta temporada, com 31 pontos e oito rebotes. Os Rockets contaram com Alperen Sengun, autor de um "double-double" de 23 pontos e 11 rebotes, além de seis assistências.

O Thunder é o segundo colocado da tabela do Oeste, com 41 vitórias e 17 derrotas. Os Rockets aparecem no 12º posto, com 25/33.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 108 x 81 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 121 x 119 Dallas Mavericks

Washington Wizards 112 x 123 Golden State Warriors

New York Knicks 92 x 115 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 117 x 99 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 124 x 97 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 123 x 85 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 95 x 105 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 114 x 105 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 112 x 95 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 96 x 106 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers