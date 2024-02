Charge - 28 de fevereiro de 2024

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm se aproximado do deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Bernardo Alex Manente (Cidadania) na tentativa de compor a chapa na eleição deste ano. A ideia é polarizar o pleito com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estabeleceu a vitória no município como uma das prioridades do partido nas eleições de outubro. O pré-candidato petista é o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira.

A aproximação dos bolsonaristas foi confirmada por Alex em contato com o Diário. “Bolsonaro quer indicar o vice. Eles estão pleiteando”, disse o deputado.