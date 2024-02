Fora do BBB24, Rodriguinho justifica falas sobre corpo de Yasmin Brunet: - Não foi para desvalorizar ela, jamais

Como todo eliminado do BBB24, Rodriguinho seguiu a tradição e participou do Bate-Papo BBB para conversar com Ed Gama e Thais Fersoza sobre sua trajetória do reality e rever alguns momentos. Deste modo, foi mostrada ao pagodeiro a conversa que ele teve no Quarto do Líder com Nizam sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Na época, o cantor havia dito:

- Acho ela bem bonita, ela já foi melhor, ela está mais velha, mas ela é bem bonita. O rosto dela é lindo.

Após rever a fala, ele explicou o que aconteceu:

- A hora que ele perguntou o que eu acho da Yasmin, pensei: Em que assunto que vocês está me colocando? Eu acho ela bonita, ela é uma mulher mais velha, não é mais novinha, mas ela é linda, acho ela bonita, ponto. Aí ele começou a falar que isso que aquilo, pensei: Não vou falar.

Rodriguinho afirmou que não tinha intenção de desvalorizar o corpo da sister.

- Não sei como viram isso, mas não senti que esse meu comentário não foi para desvalorizar ela, jamais. A minha intenção foi de falar: Cara, você está falando de beleza baseado no que você já viu, no que você conhece ela de fora, nas redes, a Yasmin não é mais uma menininha. Não sei qual a referência que ele estava tendo. Queria que ele parasse com o assunto.

O cantor ainda assistiu a um vídeo em que faz piadas com Yasmin sobre os hábitos alimentares dela na casa.

- Ali eu não estava falando do corpo, estava falando dela comer mesmo e ela falava sobre isso. Virou uma brincadeira entre nós, que toda vez que ela ia sentar, a gente sentava junto para comer, explicou ele.

Esposa

Após a eliminação de Rodriguinho, a esposa do cantor usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs. Em uma publicação nos Stories do Instagram, Bruna Amaral escreveu:

Obrigada a todos que estiveram com a gente nessa jornada! Vocês foram excepcionais! Um grande abraço da nossa família!

Horas antes, ela também havia feito uma homenagem de aniversário ao marido, declarando seu amor por ele.

27/02 hoje é o dia dele! Dia desse ser incrível e que quem conhece sabe do grande coração que têm. Meu amor, você é um homem inigualável! O aniversário é seu, mas quem ganha o presente somos nós que temos a oportunidade de te ter por perto. Que Deus continue te abençoando e guiando os teus passos. Que Ele te livre de todo mau; que Ele te afaste de quem te abraça pela frente e te apunhala pelas costas. Você é um guerreiro! Tô contigo sempre! Te amo, escreveu Bruna.