No quarto e em fase de recuperação, Faustão fala pela primeira vez sobre transplante de rim

Aos 73 anos de idade, Fausto Silva, conhecido como Faustão, deu um baita susto na família e nos fãs ao precisar passar por outro transplante após seis meses do primeiro.

O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e falou pela primeira vez desde que realizou o transplante de rim na última terça-feira, dia 27. De acordo com o jornal O Globo, Faustão saiu da UTI e está no quarto da instituição.

Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo, disse o apresentador.