Rodriguinho é o décimo eliminado no 'BBB 24'

Rodriguinho foi o décimo eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 27. O brother foi o mais votado para sair do reality show, com 78,23% dos votos. Ele disputou o paredão com Lucas, que levou 14,82 e com Fernanda, que recebeu 6,95% dos votos.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre as vezes em que o músico quis sair do programa e fez questão de salientar que a decisão vem do público e não necessariamente ao desejo. "Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer e pela forma como as pessoas viram tudo isso, sim, no BBB você também depende disso."

Ao analisar sua trajetória no programa, o participante declarou que aprendeu muito lá dentro e viveu experiências que nunca imaginou. Antes de sair da casa, Rodrigo falou que via o filho na figura de Davi todas as vezes que brigaram e pede para que os brothers da casa se respeitem: "Joguem, mas se respeitem", disse.

Relembre como foi a formação do Paredão

A formação do Paredão foi iniciada com Michel, anjo pela terceira vez seguida, que escolheu imunizar Giovanna. Em seguida, a líder Beatriz optou por indicar Rodriguinho. "Eu já estive na mira dele. E, também, pensando em ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim. Estratégica mesmo", disse.

Seguindo a dinâmica da semana, Isabelle, que havia vencido a prova do líder com a vendedora do Brás, indicou Lucas Henrique para a berlinda. Leidy Elin, que arrematou o Poder da Palavra e tinha o direito de indicar uma pessoa ao Paredão, optou pela Fernanda. Na votação do confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado pela casa, com nove votos.

Fernanda, Lucas e Bin disputaram a prova Bate e Volta. Em uma dinâmica de sorte, os participantes precisavam acumular pontos para vencer a prova. MC Bin Laden foi o sortudo da vez e se livrou do Paredão.