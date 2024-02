Vasco confirma favoritismo e Juventude e Athletic também avançam à 2ª fase da Copa do Brasil

O Vasco é mais um time a se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo sem o meia francês Payet, o time carioca confirmou seu favoritismo ao vencer o Marcílio Dias-SC por 3 a 1, nesta terça-feira, no Gigantão das Avenidas, no interior catarinense, em jogo único da primeira fase. Vegetti, Adson e David foram os autores dos gols da classificação.

Classificado, o Vasco agora aguarda o vencedor entre Água Santa-SP e Jacuipense-BA. Além da vaga, o time carioca ainda embolsou pouco mais de R$ 1,7 milhão nos cofres por seguir na competição.

Mais cedo, o Athletic-MG e Juventude-RS também se garantiram na segunda fase. Na sua segunda participação, os mineiros superaram o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, com gol de Robert Santos, no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). O Athletic agora encara o CRB-AL na segunda fase.

O Juventude se classificou porque fora de casa, contra o Iguatu-CE, o time de Roger Machado ficou no 0 a 0, no estádio Morenão. Por ser mais bem ranqueado, os gaúchos avançaram e agora aguardam o vencedor do duelo entre Ji-Paraná-RO e Paysandu-PA, para saber seu adversário.

CONFIRA OS RESULTADOS DE TERÇA-FEIRA:

Athletic-MG 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Iguatu-CE 0 x 0 Juventude-RS

Marcílio Dias 1 x 3 Vasco-R