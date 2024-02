Tricolor vai a Brasília e pode assumir liderança do Grupo D

Também em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão, devido a disputa da final da Supercopa do Brasil, o São Paulo encara hoje, às 21h35, a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time do interior negociou o mando do jogo por R$ 1 milhão.

A novidade para esta noite pode ser a presença de James Rodriguez no banco de reservas. O colombiano voltou atrás em seu pedido de deixar o clube e deverá ser utilizado.

O Tricolor está na segunda colocação do Grupo D e pode reassumir a liderança em caso de vitória.