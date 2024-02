Verdão faz jogo atrasado e pode se tornar líder geral do Paulistão

O Palmeiras entra em campo hoje contra a Portuguesa, no Canindé, às 19h30, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão, ocasião que o Verdão jogou a final da Supercopa do Brasil.

A expectativa é que o técnico Abel Ferreira escale uma equipe mista já pensando no clássico do próximo domingo contra o São Paulo. Uma vitória hoje torna o alviverde o líder geral da competição.

Já a Lusa, segunda colocada do Grupo A, briga tanto pela classificação como também contra o rebaixamento. O time tem sete pontos e vê Ituano, Guarani e Santo André no retrovisor.