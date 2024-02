Longe da região, Cachorrão e Azulão duelam em Dérbi da A3

Pela décima rodada do Paulista da Série A3, EC São Bernardo e São Caetano fazem hoje, às 15h, o Dérbi regional longe do Grande ABC. A partida que tem o mando do Cachorrão será disputada em Santana de Parnaíba devido ao alto valor do aluguel cobrado para utilização do 1º de Maio, em São Bernardo.

O Azulão vem motivado após vencer sua primeira partida na competição e deixar a zona de rebaixamento. O técnico Rogério Zimmermann não terá nenhuma baixa e o time vai completo para o duelo.

Já o Cachorrão, líder da competição, está embalado. Vem de quatro vitórias consecutivas e segue invicto. O treinador Renato Peixe também poderá contar com equipe completa para o Dérbi. Ninguém está machucado ou suspenso.

Cachorrão e Azulão já se enfrentaram oitos vezes na história. O time são-caetanense tem boa vantagem. São quatro vitórias contra uma do Bernô. Também houve três empates.<TL>