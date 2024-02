Grande ABC estreia na Copa do Brasil com Netuno e Tigre em campo

Pela primeira vez na história o Grande ABC tem dois representantes na mesma edição da Copa do Brasil. E a caminhada de ambos já começa hoje. Água Santa e São Bernardo FC estreiam no torneio sonhando em levar a região ao lugar mais alto do pódio 20 anos depois. Em 2004, o Santo André conquistou a taça.

O Netuno fará a sua estreia no torneio nacional. Recebe o Jacuípense-BA, às 20h30, na Arena Barueri. O clube de Diadema segue com o gramado da Arena Inamar vetado.

O Água Santa conquistou a vaga para a Copa do Brasil por ter sido vice-campeão Paulista no ano passado. Os ingressos para a partida já estão à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos pelo site ceosports.com.br ou nas bilheterias da Arena Barueri. Quem passar deste duelo enfrentará o vencedor de Marcílio Dias-SC e Vasco.

Já o Tigre vai para a sua segunda participação na competição. Ano passado caiu logo no primeiro jogo após derrota para o Náutico por 1 a 0, no 1º de Maio. Hoje, visita o Olaria-RJ, no Estádio do Bariri, às 15h30. A exemplo do Netuno, o clube são-bernardense também conquistou vaga para competição devido à boa colocação no Paulistão de 2023, ficando na terceira posição. Quem passar deste confronto terá pela frente o Corinthians.

Nesta primeira fase da Copa do Brasil, o visitante joga pelo empate. O dono da casa precisa vencer. As partidas serão transmitidas pelo ge.globo.