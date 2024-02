Minhoca derrota processo de cassação e fica na Câmara

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) julgou ontem improcedente o pedido de cassação do mandato do vereador de Santo André Professor Jobert Minhoca (Podemos) por infidelidade partidária. O processo havia sido movido pelos suplentes Marcos Pinchiari e Edilson Fumassa, ambos do PSDB.

Em julgamento no plenário do TRE, que terminou de forma unânime, a defesa do vereador conseguiu comprovar que Minhoca havia deixado o PSDB, em 2022, com a intenção de concorrer a deputado estadual pelo Podemos, com a anuência do então presidente nacional dos tucanos, Bruno Araújo.

Ao falar com o Diário sobre o resultado, Minhoca ironizou os suplentes: “Eles entraram (na Justiça) sem essa informação, até mesmo por não ter esta articulação, por não ir para Brasília mensalmente, como eu vou. A política me trouxe muitos amigos”.

Pinchiari e Fumassa sustentavam que Minhoca descumpriu a Lei da Fidelidade Partidária ao mudar de legenda sem apresentar justa causa nem comprovar grave perseguição interna – dois pressupostos que possibilitam a troca de agremiação fora da janela partidária. Já os advogados de defesa, além de assegurarem que seu cliente recebeu aval da direção partidária, apontaram que o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), havia avisado Minhoca de que ele não teria legenda para concorrer a deputado estadual porque o objetivo do grupo era eleger a primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania).

Minhoca, eleito vereador em 2020 com 5.567 votos, recebeu 19.427 para deputado, insuficientes para lhe garantir cadeira na Assembleia. Após ocupar a Secretaria de Pessoa com Deficiência, ele retornou à Câmara no início do mês para disputar a reeleição.