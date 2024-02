Vereador cobra instalação de drenagem pluvial no Montanhão

O vereador Glauco Braido (PSD) cobrou o Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sobre a instalação de um sistema de drenagem pluvial na Rua da Educação, no bairro Montanhão. O parlamentar enviou um pedido de indicação ao Executivo após denúncia de uma moradora que teve a casa inundada com água barrenta na última semana.

Segundo a moradora de 46 anos, que prefere não se identificar, o alagamento no imóvel ocorre com frequência, após qualquer chuva que atinja o município. Na maioria dos casos, a água com barro inunda apenas a garagem da sua residência, porém, nesta última vez, entrou nas salas, quartos, banheiro e cozinha.

“Perdi um sofá e dois móveis que ficavam na sala. O prejuízo só não foi maior porque ficamos puxando a água dos outros cômodos. É uma situação desesperadora, porque toda vez que chove já sei que minha casa será inundada, então quando saio para trabalhar, levanto todos os móveis, não deixo nada no chão”, explica a moradora, que é diarista. (Veja vídeo abaixo)

A são-bernardense explica que as frequentes enchentes começaram há cinco anos, após a pavimentação da rua realizada pela administração pública. “Asfaltaram toda a via e não fizeram um sistema de drenagem para água da chuva. Então, como a minha casa fica na parte de baixo, toda água com barro da via vai direto para o meu imóvel. Outros vizinhos também sofrem com esse transtorno. Já acionamos a Prefeitura várias vezes, e nunca tivemos retorno”, desabafa.

Até o momento, o Paço de São Bernardo não respondeu ao pedido de indicação do vereador. Braido explica que, caso o Executivo não retorne a solicitação, irá acionar os meios cabíveis para tentar solucionar o problema dos moradores.

“Espero que o pedido seja atendido porque a moradora já teve muitos prejuízos. Se não tivermos um retorno, sem dúvidas iremos atrás de outras medidas, talvez até denunciar o caso ao Ministério Público. O papel do legislativo é fiscalizar o Executivo e dar voz à população”, diz o vereador.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu aos questionamentos sobre o caso até o fechamento desta edição.