City avança na Copa da Inglaterra com 5 gols de Haaland e 4 assistências de De Bruyne

Com 5 gols de Haaland e 4 assistências de De Bruyne, o Manchester City goleou o Luton Town, por 6 a 2 nesta terça-feira, no Kenilworth Road, em Luton, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Apesar da eliminação os 11 mil torcedores, em sua maioria torcedores anfitriões, não se cansaram em aplaudir seus jogadores pelo esforço diante do fortíssimo adversário.

Desde os primeiros momentos foi possível notar a diferença técnica existente entre um dos melhores times do mundo e uma equipe que há uma década estava na quinta divisão. O domínio do City foi total e o primeiro gol não demorou a sair.

Logo aos três minutos, a dupla De Bruyne e Haaland teve sucesso. O meia escapou pela esquerda e cruzou para a finalização certeira do artilheiro norueguês.

Em ritmo de treino, os comandados do técnico Pep Guardiola demonstraram grande entrosamento e belo toque de bola. O segundo gol, marcado aos 17 minutos, foi mais um dueto de De Bruyne e Haaland. Após linda assistência, o centroavante ganhou da marcação na corrida e bateu forte: 2 a 0.

Haaland, que havia feito apenas um gol nos últimos quatro jogos, poderia ter feito o 'hat-trick' aos 25 minutos, mas o goleiro Tim Krul foi corajoso ´para sair e fazer a defesa.

O City manteve o ritmo. Matheus Nunes errou por pouco o alvo, enquanto De Bruye e Haaland pararam em duas boas defesas de Tim Krul. O Luton, apesar de pressionado, não se limitou a ficar na defesa e buscou o ataque, mas sem sucesso.

O final do primeiro tempo foi marcado por dois momentos importantes. Aos 40, Haaland chegou ao 'hat-trick' após terceira assistência de De Bruyne. O atacante optou por uma cavadinha para superar Tim Krul.

Já a determinação e garra do Luton foi recompensada aos 45 minutos, com um belíssimo chute de Clark de fora da área. A bola foi no ângulo superior esquerdo de Ortega, que só torceu com os olhos.

O City veio 'soberbo' para o segundo tempo, achando que a vitória estava assegurada. O humilde Luton Town continuou valente e conseguiu o segundo gol, novamente com Clarke, após falha de Ortega e bela assistência de Barkley, aos sete minutos.

O City reagiu de imediato. E com a fórmula ideal. De Bruyne escapou pela meia direita e cruzou para Haaland: 4 a 2, aos dez minutos. Aos 13, o grandalhão fez o quinto gol no jogo, mas o passe desta vez foi de Bernardo Silva. Foi o 27º gol do 'matador' na temporada.

Aos 27, Kovacic arriscou de longe e Krul falhou. Sexto gol do City. Os últimos minutos foram marcados pelo cansaço do Luton e pelo esforço dos jogadores do City utilizados na substituições de Guardiola. Destaque para Doku pela ponta-esquerda.