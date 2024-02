Fátima Bernardes fala sobre projetos após saída da TV Globo: - Tudo a seu tempo

Fátima Bernandes tornou público o fim de seu contrato com a TV Globo após 37 anos de parceria na última segunda-feira, dia 26. A apresentadora anunciou o fim com um longo texto agradecendo os anos na emissora e não parece ter ficado com nenhum ressentimento.

Agora, após a notícia repercutir as redes sociais, Fátima conversou com o colunista Lucas Pasin sobre a decisão de testar novas águas e dar início a novos projetos. A apresentadora já foi anunciada como um dos nomes que farão a cobertura das Olimpíadas 2024 de Paris na Play9 e parece animada com o novo desafio:

- Está tudo ótimo! No momento, me divido entre a preparação do que irei fazer nas Olimpíadas de Paris e o projeto novo para TV. Tudo a seu tempo.