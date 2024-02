Pedro Manso desabafa sobre diagnóstico de demência: Infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê cura

Pedro Manso usou as suas redes sociais para revelar que foi diagnosticado com demência, aos 51 anos de idade. O humorista gravou um vídeo em sua conta do Instagram para dar a notícia aos seus seguidores. Segundo ele, o problema é muito sério.

Infelizmente, a notícia que tenho que passar para vocês, meus amigos e fãs, não é nada boa. Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério. E hoje resolvi passar para vocês e cheguei a essa conclusão, não queria acreditar mas infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema!

Pedro aproveitou o desabafo para contar que tinha uma entrevista marcada, mas por conta da doença acabou esquecendo do compromisso.

Infelizmente dia do humorista, eu tinha uma entrevista marcada para as oito da manhã e infelizmente não lembrava de nada, só após acordar e ver as várias mensagens! Mil desculpas ao meu velho e querido amigo Antônio Carlos que tenho muita gratidão a minha carreira. Mas não foi por maldade amigo.

E encerrou:

Infelizmente tenho que admitir que estou doente com esse problema de demência esquecimento! Então é isso, orem por mim.