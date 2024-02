Faustão passa por transplante de rim em São Paulo

Após a informações de que Faustão está internado, na tarde desta terça-feira, dia 27, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que o apresentador passou por um transplante de rim na noite da última segunda-feira, dia 26.

O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, diz o boletim médico assinado pelos médicos Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do Hospital Israelita Albert Einstein.

Segundo a colunista Keila Jimenez, o artista já estaria bem e conversando com familiares e amigos. Além disso, informantes do hospital também teriam dito que Fausto Silva já usou o celular para entrar em contato com pessoas próximas e via ligação e mensagem de áudio.

Não foi divulgada a identidade da pessoa que doou o rim para Faustão, mas não teria sido um parente. A colunista ainda informa que o apresentador já estava há alguns meses na fila de transplante e supostamente possuía prioridade não só por conta da gravidade de seu problema, como também pelo risco de perder seu transplante de coração por conta da questão renal. Como os rins não estavam funcionando corretamente, o artista passou meses sendo submetido três vezes por semana à diálise.