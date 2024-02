Fabiana Justus se derrete por marido após ele raspar cabelo em solidariedade

Fabiana Justus anunciou no dia 25 de janeiro que foi diagnosticada com leucemia. No dia 26 de fevereiro, a influenciadora mostrou o resultado da atitude solidária do marido, Bruno Levi D'Ancona.

O empresário decidiu também raspar o cabelo, para seguir os mesmos passos da esposa, que cortou os fios rente à raiz em meio ao tratamento de leucemia mieloide aguda.

Na legenda da publicação, Fabiana se derreteu pelo amado:

Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme! Fizemos essas fotos logo em seguida (por isso os fiozinhos nas camisetas) para registrar o momento. E, claro, gravei tudo para não esquecermos! Depois compartilho com vocês. As meninas se divertiram muito, e adoraram que agora tem duas carecas para ficar passando a mão. Obrigada, lindo, por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Obrigada por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais!.

Na sessão de comentários, Roberto Justus ainda apoiou o casal e disse:

Que prova de amor maravilhosa! Vocês são, sem dúvida, exemplo para muita gente! E estão lindos demais!