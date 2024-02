Faustão estaria internado para realizar transplante de rim

Fausto Silva teria sido internado no Hospital Albert Einstein na última segunda-feira, dia 26. O apresentador, que passou por um transplante de coração em 2023, estaria sendo avaliado pelos médicos após apresentar um caso de insuficiência renal.

Segundo informações do jornal Balanço Geral, o quadro de Fausto vinha se agravando ao longo do tempo, e ele já estava realizando cerca de três diálises, um processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas, por semana. Por isso, ele deve passar por um novo transplante, mas, dessa vez, de rim.

A família do apresentador foi procurada, mas ainda não retornou. Em comunicado, o hospital apenas se pronunciou dizendo:

Ainda não temos informação sobre o caso. Estamos apurando e retornaremos assim que possível.