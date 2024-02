Roberto de Carvalho, músico e viúvo de Rita Lee, anuncia autobiografia

O músico e compositor Roberto de Carvalho divulgou, nesta segunda, 26, que vai lançar sua autobiografia. A obra contará com a ajuda de Guilherme Samora, jornalista e parceiro de Rita Lee, que fez as vezes do fantasma "Phantom" nas duas autobiografias da artista, esclarecendo fatos da carreira de Rita com nomes e datas. Segundo coluna do jornalista Lauro Jardim, a obra deve ser lançada ainda no segundo semestre.

"Estava difícil conter a ansiedade e agora já posso contar: sim, Roberto está escrevendo sua autobiografia!", anunciou Guilherme em seu Instagram no domingo, 25. Assim como os livros de Rita, a obra de Roberto será lançada pela Globo Livros.

Rita Lee era grande entusiasta da ideia. A cantora incentivava que "Rob" - como ela o chamava - contasse sua própria história.

A própria Rita foi uma best seller em suas autobiografias. A primeira, lançada em 2016, foi o livro mais vendido de não-ficção na época. A segunda, lançada postumamente, em maio de 2023, foi celebrada a obra mais vendida no site da Amazon ainda durante a pré-venda.

Rita Lee e Roberto de Carvalho formaram uma dupla de sucesso na vida pessoal e profissional. Casados e pais de três filhos, os músicos emplacaram grandes sucessos da música brasileira especialmente nos anos 1980, como Mania de Você, Bwana, Doce Vampiro e Vítima (que nos anos 1990, voltou a ser hit como abertura da novela A Próxima Vítima, da Rede Globo).

Musical

Na semana passada, a atriz Mel Lisboa anunciou que vai voltar a viver Rita Lee nos palcos. Em entrevista ao Estadão, afirmou que a obra foi um desejo da própria artista. A peça - um musical que será baseado em seu livro Uma Autobiografia, estreia em abril, no teatro Porto Seguro, em São Paulo.