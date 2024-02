25 de fevereiro: vídeo engana que bolsonaristas ocuparam só uma quadra da Avenida Paulista

O que estão compartilhando: postagem mostra imagens fechadas do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, no domingo, 25, em São Paulo, e diz que o evento ocupou somente uma quadra da Avenida Paulista. "Queriam lotar a Avenida Paulista, mas só conseguiram lotar uma quadra", diz a mulher no vídeo, que viralizou no Instagram.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. As imagens mostradas na postagem foram selecionadas de forma a não dar a dimensão real da presença de pessoas no ato. A imprensa registrou estimativas que, apesar de variarem entre si, são todas superiores a "uma quadra", como diz a postagem. Ao citar o espaço da Avenida Paulista, a mídia fala em "ao menos quatro quarteirões" até "ao longo de dez quadras". A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) estima o público na via em 600 mil pessoas. Já pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) falam em 185 mil pessoas. Os números variam a depender da metodologia utilizada (clique aqui para saber mais).

Saiba mais: Imagens aéreas divulgadas pelo Estadão mostram um público muito superior a uma quadra. As estimativas da concentração de pessoas variam, mas todas são superiores ao que afirma a postagem enganosa. O programa Fantástico, da TV Globo, cita que o público se estendeu por cerca de sete quarteirões da Avenida Paulista. Já a reportagem do site Metrópoles observou a presença de manifestantes ao longo de dez quadras. O UOL fala em ao menos quatro quarteirões, a AFP, em mais de seis, e a TV Record cita a ocupação de nove quadras.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou que a manifestação reuniu 600 mil pessoas na Avenida Paulista e um total de 750 mil considerando ruas adjacentes. Ainda de acordo com os dados da SSP, a presença de manifestantes no domingo superou os atos de 7 de Setembro de 2021 e 2022, quando 50,4 mil e 125 mil, respectivamente, compareceram à Avenida Paulista para apoiar Bolsonaro.

Já o projeto "Monitor do debate político no meio digital", da Universidade de São Paulo (USP), divulgou um número menor: 185 mil pessoas no momento de pico da manifestação, às 15h. Segundo os responsáveis pelo projeto, foram tiradas 43 fotos áreas entre 15h e 17h. A contagem de pessoas foi feita por um software que utiliza inteligência artificial e identifica cabeças para estimar a quantidade de pessoas em uma imagem. A margem de erro é de 12% para mais ou para menos.

O ato na Avenida Paulista foi convocado por Bolsonaro em meio às investigações da Polícia Federal sobre crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito que teriam sido praticados pelo ex-presidente Bolsonaro e um grupo de aliados. As investigações resultaram na Operação Tempus Veritatis, que cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão no círculo mais próximo do ex-presidente. Bolsonaro também foi alvo e teve que entregar seu passaporte à Justiça.

Na manifestação de domingo, Bolsonaro negou liderar uma articulação golpista depois da derrota nas eleições de 2022 e pediu anistia a presos de 8 de Janeiro, episódio de 2023 em que apoiadores invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. No ato na Avenida Paulista, Bolsonaro demonstrou estar satisfeito com a presença do público: "Como eu convidei a vocês, eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite".