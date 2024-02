Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor para março sinaliza leve melhora

A confiança do consumidor na Alemanha deve apresentar leve melhora em março, embora o sentimento permaneça contido em meio a um fraco clima econômico. Pesquisa do instituto alemão Gfk aponta que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia subirá para -29 pontos em março, ante -29,6 pontos em fevereiro, leitura que foi revisada de -29,7 pontos originalmente. O resultado de março veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.