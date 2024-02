Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após pausa de rali em Wall Street

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/02/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, após Wall Street dar uma pausa em seu recente rali ontem.

O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com alta de 0,01%, a 39.239,52 pontos, mas atingiu novo pico histórico pelo terceiro pregão seguido. Durante a madrugada, o juro do bônus do governo do Japão (JGB) de 10 anos ficou estável em 0,685%, mas o de 2 anos chegou a subir brevemente a 0,170%, tocando o maior patamar desde julho de 2011, na esteira de dados da inflação doméstica mais fortes do que o esperado.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos significativos em meio a esperanças de que novas medidas de estímulos sejam anunciadas durante as sessões plenárias anuais do governo chinês, no início de março. O Xangai Composto subiu 1,29%, a 3.015,48 pontos, retomando tendência de valorização interrompida ontem, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,35%, a 1.716,58 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,94% em Hong Kong, a 16.790,80 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,83% em Seul, a 2.625,05 pontos, e o Taiex recuou 0,49% em Taiwan, a 18.854,41 pontos.

O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York encerrarem os negócios de ontem com leves perdas, em uma pausa das máximas históricas que Wall Street conquistou na semana passada diante de uma renovada onda de euforia com as perspectivas da inteligência artificial (IA).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto pregão seguido hoje, com a ajuda de ações de redes de supermercados. O S&P/ASX 200 teve ligeiro avanço de 0,13% em Sydney, a 7.663,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires