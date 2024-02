Jojo Todynho relembra casamento com Lucas Souza e fala sobre novo namoro do ex-marido: Ele está com uma mulher legal

Sem papas na língua, Jojo Todynho usou as redes sociais para fazer uma live e afirmou que, apesar do casamento com Lucas Souza não ter dado certo, não descarta uma possível amizade entre ela e o ex-marido.

- Me casei com uma pessoa que eu fui muito apaixonada, que amei. Não deu certo, a vida seguiu, guerras aconteceram. [...] Mesmo com essa guerra toda, se passar 20, 30, 40 anos e a gente virar amigos? A não sabe, entendeu? Eu vivo um dia de cada vez e entrego na mãe de Deus.

A cantora até elogiou a nova namorada de Lucas, Jaquelline Grohalski:

- Hoje ele está com uma mulher f**a, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele, independente da guerra que eu tive com ele e ele comigo. Não deu certo? Acabou, a vida seguiu. O pau quebrou mesmo, o couro comeu, a vida seguiu.