Fátima Bernardes comenta saída da TV Globo e confirma ideias para novos programas

Como você acompanhou, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes decidiu romper o contrato com a TV Globo após 37 anos na emissora. Após a notícia ser divulgada, a famosa decidiu utilizar de suas redes sociais para comentar sobre a decisão.

Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids, revelou ao começar.

Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a TV Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro, declarou.

Ao finalizar, Fátima comentou sobre tocar projetos de forma paralela. Para quem não acompanhou, ela já foi confirmada pela Play9 como o grande nome da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, onde produzirá conteúdos para o YouTube e para as redes sociais.

Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer. Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente, escreveu ao finalizar.

Diversos famosos utilizaram dos comentários para deixar palavras de carinho à apresentadora. Entre eles, Tu?lio Gade?lha, deputado e namorado da famosa:

A maior comunicadora, melhor apresentadora e que tem o namorado mais apaixonado do Brasil. Toda luz para os novos desafios, comentou.