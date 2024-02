Brasileiro faz golaços, Girona desencanta no Espanhol contra Rayo Vallecano e reassume 2º lugar

O Girona se reencontrou com as vitórias no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, para voltar a ser o principal perseguidor do líder Real Madrid. Depois de somente um ponto nas últimas três partidas, a equipe da Catalunha fez 3 a 0 diante do Rayo Vallecano no Estádio Montilivi, com direito a dois belos gols do brasileiro Savinho, reassumindo a segunda posição.

Graças a um gol do ucraniano Tsygankov e duas pinturas de Savinho, o Girona subiu para os 59 pontos, diante de 65 dos merengues. O Barcelona caiu para o terceiro lugar, com 57. Novamente sonhando com o título, a modesta equipe da Catalunha volta a campo no domingo, em visita ao Mallorca, enquanto os merengues terão mais um episódio da rivalidade atual com o Valencia, no Mestalla, no sábado.

Pressionado após passar os últimos três jogos sem ganhar e ultrapassado pelo Barcelona na tabela, o Girona entrou em campo no seu estádio precisando reencontrar o futebol que o transformou em sensação da atual edição do Espanhol, na qual brigava ponto a ponto pela liderança com o Real Madrid.

Mas a missão era ingrata por causa da força dos visitantes. O Rayo Vallecano vinha de empate por 1 a 1 com o Real Madrid, em Vallecas, e costuma dificultar bastante a ação dos oponentes por causa de seu forte poderio defensivo. Era uma revanche da Copa do Rei, na qual o Girona fez 3 a 1 pelas oitavas de final.

O principal lance do Girona na primeira etapa ocorreu logo aos cinco minutos com lançamento longo para o brasileiro Savinho. Ele saiu cara a cara, mas bateu em cima do goleiro Dimitrievski. O árbitro, porém, impugnou o lance anotando impedimento.

Diante de uma adversário bem postado defensivamente e visivelmente satisfeito com o empate, faltou criatividade para o Girona voltar a finalizar antes do descanso. Tentou em alguns cruzamentos sem destino e em jogadas que acabaram parando em um marcador.

O Girona voltou para a segunda etapa mais ofensivo e logo aos dois minutos teve chance com Dovbyk, que não aproveitou. Com alas na frente e tramas rápidas, o time da Catalunha estava disposto a quebrar o paredão defensivo. Aos cinco minutos, em contragolpe, Savinho tocou para o ucraniano Tsygankov bater em cima de Dimitrievski.

O sufoco se fez valer no minuto seguinte. Miguel apareceu livre na esquerda e cruzou para trás. Tsygankov se redimiu na chance perdida ao bater rasteiro, cruzado, indefensável. Festa linda da torcida, em dia de chuva e frio na Espanha.

A postura das equipes permaneceu inalterada e a partida virou de uma equipe só. O Girona viu Portu ampliar de cabeça, mas o gol acabou invalidado por causa de saída da bola no cruzamento. O meia espanhol ainda mandou de letra, raspando.

A expulsão de Chavarría deixou a situação dos mandantes mais tranquila e bastou administrar a vantagem. O melhor, porém, estava por vir. Aos 45 minutos, o brasileiro Savinho entrou driblando os marcadores e ampliou o placar com um golaço. Tirou a camisa e exibiu seu nome para celebrar, sonhando com a vaga na seleção brasileira. Ainda deu tempo para o atacante anotar outro, novamente após passar pelo zagueiro e bater com classe.