Aos 75 anos de idade, Gérard Depardieu é acusado de abuso sexual por cenógrafa

É eita atrás de vixe! Gérard Depardieu, de 75 anos de idade, foi acusado de abuso sexual por uma cenógrafa de 53 anos de idade.

De acordo com o jornal The Guardian, Amélie, com que Gérard trabalhou no filme Les Volets Verts [As Persianas Verdes], de 2022, abriu uma queixa contra o ator francês junto ao Ministério Público francês dizendo que, em 10 de setembro de 2021, ele a agarrou brutalmente, segurou-a entre as coxas com força e amassou a cintura e a barriga até os seios.

O abuso só teria sido interrompido por conta de um guarda-costas de Depardieu que viu o que estava acontecendo se intrometeu.

Na época, ela [Amélie] não prestou queixa porque não queria prejudicar o trabalho de seus colegas e o lançamento do filme, e a gentileza da equipe de filmagem permitiu que ela pensasse que estava bem, afirmou a defesa da mulher.

E não parou por aí! A assistente do filme, Sarah, de 33 anos de idade, também afirmou que o ator tocou em seus seios e nas nádegas.