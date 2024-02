Fátima Bernardes: saiba o que a apresentadora vai fazer fora da Globo

Após 37 anos na TV Globo, o contrato de Fátima Bernardes não foi renovado para uma próxima temporada. A notícia foi confirmada por meio da assessoria de imprensa da emissora nesta segunda, 26, ao Estadão. Tendo seu rosto associado à emissora após três décadas na casa, Fátima agora migra para a Play9, empresa de mídia de Felipe Neto, onde vai cobrir a Olimpíada de 2024.

O retorno da apresentadora aos esportes não será exatamente para cobrir os jogos - já que a Play 9 não tem direitos de transmissão - mas para fazer conteúdo de bastidores, em uma "primeira cobertura 100% digital da Fátima", como reforça o comunicado da empresa feito no sábado, 24. A apresentadora fará parte do projeto Paris é Brasa.

"Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, Fátima Bernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris! Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima", diz o anúncio da marca nas redes sociais, publicado no último sábado, 24.

Com o movimento, Fátima se une a nomes como Galvão Bueno, que deixou o contrato antigo com a emissora e também assinou com a Play 9. Ambos passam a assinar com a Globo apenas por projetos.

Trajetória

Fátima era um dos maiores nomes da empresa. Ela foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, também apresentou o Jornal da Globo, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico.

No início da década de 2010, a apresentadora deixou a bancada do JN, que também dividia com Bonner, para fazer uma guinada na carreira e assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa Encontro, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta.

Nos últimos dois anos, Fátima apresentou o The Voice, encerrado na emissora na sua 12ª temporada. A apresentadora também esteve à frente de um programa no GNT, o Assim Como a Gente, que não deve ser renovado para mais uma temporada, conforme dito em uma entrevista dada por ela ao Estadão quando da estreia do programa.