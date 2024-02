Estacionamento desativado vira criadouro de mosquito

Flagra feito pela equipe do Diário mostra acúmulo de água da chuva no subsolo de imóvel na Av. Queirós Filho, 711, na Vila América. O ponto comercial, em que funcionava uma das agências do Banco Bradesco em Santo André, está desativado e o dono ainda é buscado pela Secretaria de Saúde da cidade, segundo núcleo do Departamento de Vigilância.

Com resíduos flutuantes e uma água turva de musgo, o alagamento flagrado na manhã desta segunda-feira (26) se estendia desde o interior da área coberta até parte da rampa do estacionamento subterrâneo e inoperante.

Em nota, a Secretaria de Saúde municipal, por meio do Departamento de Vigilância, confirmou que esteve dois dias antes no local, no sábado (24). Apesar de ainda não escoada, a água já está neutralizada, segundo a equipe, para inibir o ciclo do mosquito da dengue, por meio de tratamento com larvicida e pastilhas Natular DT.

Ainda de acordo com o comunicado, ocorre um "processo de localização do atual proprietário do imóvel, que deve ser notificado para retirar a água do estacionamento o mais breve possível".

Até o fechamento desta reportagem, o Bradesco não respondeu aos questionamentos do Diário.