Instituto oferece vagas para cursos de formação profissional

São 680 vagas gratuitas de formação profissional e remota, voltadas para jovens entre 17 e 24 anos e que residam preferencialmente nas cidades paulistas de São Bernardo, São Paulo, Campinas, Limeira, Americana, São José dos Campos e Jacareí. As participações dão direito a certificado da Universidade Estadual do Ceará e, de acordo com o instituto responsável, visam a inserção profissional após os três meses de curso de extensão.

Com início de inscrições já no próximo mês, a partir do dia 15, o ambiente virtual para os candidatos é o institutoalianca.org.br. Um dos requisitos é ter concluído o ensino médio. O curso tem carga horária de 200h e duração de 3 meses.

As atividades são 100% online, com interação permanente com os educadores, tendo como pontos principais o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como autogestão, comunicação e gestão de conflitos; noções de tecnologia da informação; e o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, como assumir responsabilidades, buscar soluções, tirar as ideias do papel e fazer planejamentos.

Segundo a coordenadora pedagógica nacional dos programas de empregabilidade do Instituto Aliança, Ilma Oliveira, após a conclusão da formação, a taxa de inserção dos participantes dos programas do IA no mercado de trabalho supera 85%.