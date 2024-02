Marina substituirá Haddad em evento de amanhã da Amcham Brasil sobre cooperação Brasil-EUA

A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, vai substituir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no evento que será promovido na terça-feira, 27, pela Amcham Brasil com a presença da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. A agenda foi atualizada pela câmara americana de comércio.

Após testar positivo para covid-19, Haddad cancelou a participação nos compromissos em que não foi possível participar de forma virtual.

O evento da Amcham vai acontecer na terça, das 10 horas às 12h30, na Sala São Paulo, no centro de São Paulo.

São esperados aproximadamente cem CEOs e presidentes de empresas associadas à Amcham.

Cooperação econômica bilateral, finanças e sustentabilidade, englobando seus desafios e prioridades, são os temas a serem debatidos no encontro, agora entre Marina Silva e Yellen.