Suspeito de matar cantor sertanejo a tiros em Votuporanga é preso

Na tarde do último domingo, dia 25, o cantor sertanejo Gustavo Caporalin morreu aos 39 anos de idade após ser baleado em frente aos familiares. Segundo o g1, a Polícia Civil informou que um homem teria invadido a casa da família do músico, localizada em Votuporanga, em São Paulo, e disparado três tiros contra Gustavo.

Após o suspeito fugir do local, o artista, que fazia parte da dupla Wesley & Gustavo, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o pronto-socorro. Segundo o veículo, o hospital Santa Casa de Votuporanga afirmou que o cantor chegou a ser atendido, mas morreu às quatorze horas e dezoito minutos.

O g1 ainda afirma que a polícia local já identificou e prendeu o homem responsável por matar o sertanejo. Rodrigo Marques, de 42 anos de idade, foi encontrado em Campina Verde, em Minas Gerais, a 205 quilômetros de Votuporanga. O suspeito confessou o crime quando foi preso, mas a motivação do ataque ainda não foi informada.

Muito conhecido em sua cidade-natal, o músico deixou três filhos: Matheus, Arthur e Maitana. O velório foi realizado na manhã desta segunda-feira, dia 26, no Velório Municipal de Votuporanga. Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito da cidade lamentou a morte.

Rose e eu recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Gustavo Caporalini, filho do nosso assessor Ormélio Caporalini. Músico, corretor de imóveis, um jovem muito atuante em Votuporanga e região. Nossos sentimentos à família e aos amigos, escreveu Jorge Seba.