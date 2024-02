Fabiana Justus mostra como foram as primeiras horas ao lado da família após alta hospitalar

Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar como foram as primeiras horas desde a sua alta hospitalar no último domingo, dia 25. Vale lembrar que a influenciadora passou 34 dias internada nesta primeira fase do tratamento contra a leucemia.

Já em casa com os três filhos, ela celebrou:

Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo não poderia agradecer mais a Deus por essa notícia maravilhosa: estou indo para casa com o tratamento concluído do jeito que os médicos queriam, do jeito que a gente sonhou.

Mãe de Luigi, de seis meses de vida, e das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos de idade, Fabiana contou que se dividiu em três para dar atenção aos pequenos:

Me dividi o dia inteiro para conseguir curtir ao máximo meus amores.

Logo depois, ela apareceu dando comida ao filho caçula:

E hoje o Luigi comeu pela primeira vez! Esperamos eu voltar pra eu dar.

A saudade foi tanta, que a família toda resolveu dividir o mesmo quarto:

Hoje vai dormir todo mundo juntinho.

Já no finalzinho da noite, Fabi compartilhou um momento sozinha com o marido:

E um pouco de tempo a dois na sala. E ele lendo salmos para mim.