Suspeito de matar homem dentro de Terminal Rodoviário é preso em Ribeirão

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires apreendeu o suspeito de ter matado um homem no Terminal Rodoviário da Estância, na manhã desta segunda-feira (26). O homem, identificado como Paulo Alexandre David, estava dentro de um ônibus e tentava empreender fuga para Suzano após ter acertado outro rapaz com uma pedra na cabeça na madrugada de domingo (25) para hoje.

O episódio ocorreu após uma discussão, seguida de agressão imeditata a vítima, que ainda segue sem identificação. Munido com um travesseiro, Paulo, como mostram as imagens de videomonitoramento, começou a desferir golpes ao rapaz que não esboçava reação.

De acordo com as investigações, as agressões se iniciaram fora da rodoviária. Entretanto, dentro do Terminal Rodoviário, David continuou com as agressões. Por volta das 1h, o suspeito passa a bater a cabeça da vítima no chão. O suspeito ainda consegue alcançar uma pedra e enfim acertar a cabeça do rapaz, que morre no local.

ABORDAGEM

Conforme informações da GCM, o suspeito estava dentro de um ônibus quando foi interceptado pelos agentes de segurança. Questionado, ele teria dito que estaria indo para Suzano, cidade que mantém divisa com Ribeirão Pires. Vale destacar que, segundo os agentes, David não reagiu à ação dos guardas e estava com roupas diferentes das que usava no momento do crime.

Os agentes da GCM, então, conduziram o homem para a DP (Delegacia de Polícia) de Ribeirão Pires, onde ficará à disposição da Justiça. As imagens captadas pelo sistema de vídeo mantido pela prefeitura serão essenciais para o processo de investigação do crime.