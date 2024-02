Família é alvejada a tiros na Vila Falchi, em Mauá; vídeo

Uma família que saía de um chá de bebê foi alvejada a tiros na noite de ontem na Vila Falchi, em Mauá. Um homem de 55 anos foi assassinado, e sua esposa grávida, 29, e sua enteada, 10, ficaram feridas.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço, apuraram que a família saia de uma confraternização, quando foi baleada por um dos ocupantes de um Peugeot.

O homem morreu no local e as mulheres foram socorridas ao Hospital Nardini, na Vila Bocaina, onde seguem internadas.

Imagens do circuito de segurança da rua onde o crime ocorreu mostram o momento em que o carro para perto da família que saía da confraternização e efetua os disparos. Pessoas que estavam no local, inclusive os familiares atingidos, tentaram correr do tiroteio. (veja imagens abaixo).

Foi solicitada perícia ao local e exames do IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio tentado e consumado no 1º DP (Distrito Policial) de Mauá.