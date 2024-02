O Pentágono andreense. O Liceu do Cachoeiro. Uma ponte neste Sudeste. O amor à escola de cada um...

“Fiquei feliz e triste ao mesmo tempo ao ler a “Memória” de domingo. Feliz por ver que a turma de Química do Pentágono de 1981 se reúne periodicamente; triste, pois o contato com a turma de 1974, na qual eu e a Leni fizemos parte, se perdeu com o tempo”.

Vanderlei Retondo, autor do livro “Crônicas de uma vida feliz”, lançado sexta-feira à noite numa noite gloriosa na Câmara Municipal de Santo André.

“Tema de escola sempre rende excelentes estórias”

Cf. professor Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

Prezado Paulo Silotti. Estão rendendo as notícias da sua turma de Química, Pentágono 1981. Agora é dar sequência

Você, Paulo, representa para a turma a liderança de Gércia Ferreira Guimarães, coordenadora do livro “Jovens Somos do Liceu...”, que em 1986 reuniu crônicas de ex-alunos e ex-professores da escola, meio século depois da formatura.

O Liceu, no caso, é uma escola modelar da terra do Rei Roberto, no Espirito Santo. “Memória” adquiriu o livro pouco depois do lançamento, e recorremos sempre à obra em situações como esta, do reencontro do Pentágono.

O livro do Liceu é maravilhoso, e já estamos a imaginar vocês, mais para a frente, também lançando um livro de crônicas escritas por Ana Lúcia, Neuraci, Letícia, Marta, professora Maria Teresa, Teresa, Ana Maria, Teresa de Fátima, Geovani, Sebastião, Paulo Silotti, Fernando, Júlio, Hélio e Ednaldo.

Não esqueça de anotar os nomes completos dos colegas e enviar à Memória.

Crédito da foto 1 – Reprodução

JOVENS DO LICEU. Cachoeiro de Itapemirim, junho de 1986: recordo ainda suas antigas salas e longos corredores. Vou pensando em seu velho casarão. A saudade vai começando a doer dentro, bem fundo. Quantas recordações bonitas deixou em nós, seus ex-alunos, que nunca mais foram esquecidos (Yeda de Oliveira Moraes, ‘De volta ao passado’)

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 27 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8634

MANCHETE – Itamar (presidente da República) contorna divergência sobre salários.

Fernando Henrique (ministro da Fazenda) promete negociar as perdas no Congresso e reduz resistências dentro do governo à fórmula de conversão à URV (Unidade Real de Valor).

DIÁRIO DA TRIBO – Titãs estreiam coluna na quarta-feira 92-3-1994) no Diário.

EM 27 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo publicava o volume VII da sua revista, referente a 1902.

1909 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: também numa localidade vizinha há um grande patrão que paga seus operários com vales descontáveis em gêneros. Quando em dinheiro, sofrem o abatimento de 10% sobre seu valor real.

O patrão daqui (Ribeirão Pires), lendo a notícia passada de suas fanfarronadas, tomou da carapuça e saiu à procura do correspondente. Não o encontrou e de certo muito se ressentiu da pernada reumática que deu inutilmente.

Vales: sistema condenado por lei.

1994 – Padre Olavo Paes de Barros deixava a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Barcelona, em São Caetano.

HOJE

Dia do Agente Fiscal

Dia Nacional do Livro Didático

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Aroazes (PI) e Xanxerê (SC).

São Leandro de Sevilha

26 de fevereiro

(Cartagena, 540 – Sevilha, 600). Irmão dos santos Isidoro, Fulgêncio e Florentina. Arcebispo de Sevilha.

Ilustração: Milícia da Imaculada (divulgação)