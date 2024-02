Obituário - 27 de fevereiro de 2024

Munyr Bunemer

(Terra Roxa, SP, 20-1-1936 – São Bernardo, 16-2-2024)

Aos 25 anos, em 1961, Munyr chegava a São Bernardo e conhecia o diretor municipal de Obras, Brasilio Prieto, que o contratou, tornando-se grandes amigos. O moço do interior iniciava uma longa e vitoriosa carreira.

Em 2022, ao lembrar esse começo de trabalho na Prefeitura de São Bernardo, Munyr foi rotulado pela página Memória como o último dos engenheiros municipais de um momento único na evolução econômica do município. “Ele acompanhou e participou da transformação urbanística da cidade motivada pela indústria automobilística”, escrevíamos.

Prefeito a prefeito, desde Lauro Gomes (segunda gestão), Munyr galgou posições, aposentando-se como secretário de Obras.

Cabeça ótima, de muitas histórias – algumas impublicáveis. Amava o São Paulo FC – chegou a trazer o ídolo Pedro Rocha a São Bernardo. E um analista eleitoral – analisava pesquisas, tendências e, geralmente, acertava o resultado.

Dr. Munyr parte aos 88 anos. Foi velado no Cemitério de Vila Euclides e sepultado no Gethsêmani, em São Paulo. Deixa a esposa Angelica, filhos e netos.

SANTO ANDRÉ

Luzia Boreli Bilia, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria das Dores de Jesus Cunha, 89. Natural de Portugal. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adonias Gomes Silva, 85. Natural de Poções (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Madalena Amori, 75. Natural de Cerqueira César (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Del Valle, 69. Natural de Itu (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dirce Cordeiro, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Aparecida Borges de Paiva, 59. Natural de Guairaçá (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônoma. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovita Pereira de Araujo, 50. Natural de Campo Azul (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Cristiano de Paula, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Etelvina dos Santos, 96. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Adair Lopes, 83. Natural de Severínia (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Maria Leide da Silva, 72. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

José Mario Raddi, 85. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16. Cemitério de São José do Rio Pardo.

Nicanor Pereira Dutra, 71. Natural de Lagoa Preta (Bahia). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Manuel Francisco Coelho Fernandes, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima, 64. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Sabina Soledad Del Rosário, 58. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

John Wericles da Silva, 28. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Vale da Paz.

MAUÁ

Antonio Francisco de Carvalho, 81. Natural de Paes Landim (Piauí). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 16, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Josivaldo Vitor dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Autônomo. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Helena Hiraoka, 80. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Jardim Belém, em Suzano (SP). Dia 16, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

SANTO ANDRÉ

Zoraide Biazin Novelli, 96. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Sobreira da Silva, 92. Natural de Santana do Cariri (Ceará) Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonilda Stroppa Caruzzo, 91. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Rodrigues, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

José Roberto Reiberg, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, em São Paulo (Zona Sul). Dia 17, em Santo André. Cemitério de Colônia.

Odair Abendroth, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Pilar, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Roseli Cecílio, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Francisco, em São Paulo, Capital. Cozinheira. Dia 17. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Orlando Escaramal, 85. Natural de Marília (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

José Valter Guerino, 84. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila Monumento, em São Paulo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Samuel Cardoso da Silva, 67. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Terezinha Alves Tizo, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Deberaldini Neto, 56. Natural de Tarabai (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Analista de sistemas. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Maria Grazia Serrapede Neves, 76. Natural da Itália. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Geni Ferreira da Silva, 75. Residia no Moinho Velho, em São Paulo. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdecir Martins Ferreira, 65. Natural de Pindoretama (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Rosa dos Santos Souto, 57. Natural de Soares (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Paulo Eduardo da Silva, 84. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Odete Manfrim Forato, 83. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia Issaco Omine Arakaki, 78. Natural de Duartina (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.