Popó sobre Bambam: Primeira vez em 33 anos de boxe que alguém mexeu com o meu psicológico

Nesta segunda-feira, dia 26, Popó participou do programa Encontro, da Rede Globo, e falou sobre a luta com Kléber Bambam, que aconteceu na madrugada do domingo, dia 25. Durante sua participação, o lutador confessou que se sentiu desrespeitado pelo ex-BBB.

- Primeira vez em 33 anos de boxe que alguém mexeu com o meu psicológico. Só falava assim: Se eu pegar ele na rua, acabo com ele. Teve uma coletiva de imprensa em dezembro que não aguentei, fui para cima dele. Ele não me deixava falar, ele não deixava ninguém falar. Dei um tapa nele, desculpas, Bambam. Só estou pedindo desculpas porque não pegou, se tivesse pegado não pediria desculpa.

A luta entre os dois durou apenas 36 segundos, e Popó contou que se sentiu aliviado quando derrubou Bambam no ringue:

- Pensei: Graças a Deus, era boxe. Se fosse MMA, iria para cima e chutava porque ele merecia.

Após a luta com Bambam, Popó foi desafiado por outra pessoa: Vitor Belfort. O lutador de artes marciais usou as redes sociais para mandar um recado e desafiar o campeão de boxe.

- O Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Você, Popó, não tem meu respeito. Você começou a falar de José Aldo, de Vitor Belfort, começou a abrir a boca. Meu irmão, para, sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, seu botox está muito mal colocado. Esse seu botox é mexicano, não é real. Se tu não ganhar, esquece, nem vai lutar comigo. Mas, se ganhar, vou te dar uma coça. Está preparado?

No Encontro, Popó negou o desafio e deixou claro que sente um carinho muito grande por Belfort:

- Ele falou que eu sou feio, que tô todo harmonizado. Eu sou fã do Vitor, tenho carinho muito grande por ele, não queria falar mal. Mas Vitor, essa oportunidade não vou te dar, não. Merda quanto mais a gente mexe, mais fede. Deixa ele quietinho que é melhor.

O pugilista ainda falou sobre Naldo, e descartou uma luta com o cantor:

- Naldo também tá [provocando] de novo. Mas é outro mentiroso. O Bambam não [é mentiroso], vai falando um monte de coisa, mas o Naldo é mentiroso. Então, pra ele não voltar, Naldo, para, ninguém acredita mais em você.

Mas se você acha que Popó não pretende lutar contra mais ninguém, se enganou. Ele revelou três nomes no programa:

- Minha ideia é juntar Jr. Dublê, Mambam e Pelé Landy, pegar os três na mesma noite. Eu quero pegar os três que nocauteei. Primeiro o Pelé no primeiro round, depois o Jr. Dublê, depois o Kleber Bambam. Já passei pra a gente [a equipe] fazer isso. Vou nocautear os três de novo. O psicológico está bom, galera vai me ajudar, afirmou.