Queda do minério limita alta do Ibovespa, que defende ganho a poucos dias do fim do mês

A indefinição dos mercados de ações do Ocidente no período da manhã desta segunda-feira, 26, pendendo para o negativo, após recentes ganhos, e o declínio das commodities influenciam o Ibovespa, que voltou para a faixa dos 129 mil pontos na sexta-feira. Na ocasião, encerrou com queda de 0,63%, aos 129.418,73 pontos.

Perto das 11 horas desta segunda, o índice subia 0,25%, aos 129.718,48 pontos, ante abertura aos 129.416,99 pontos, com variação zero, e mínima aos 129.076,84 pontos (-0,26%). Na máxima, o indicador teve alta de 0,43%, aos 129.977,73 pontos. No mês, avança 1,56%.

A agenda de indicadores desta segunda-feira está esvaziada, mas ganhará força ao longo da semana aqui e no exterior, com destaques principalmente a dados de inflação e do PIB no Brasil e nos Estados Unidos.

Além disso, são esperados discursos de autoridades monetárias que poderão direcionar os investidores quanto às apostas para os juros mundiais, sobretudo nos EUA.

"A agenda da semana é muito mais puxada por dados econômicos do que por indicadores de empresas, como ocorreu na semana passada, especialmente em relação ao setor de tecnologia nos Estados Unidos", descreve Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.

Agora, diz Ashikawa, o foco fica principalmente em indicadores de inflação e de atividade que poderão sinalizar como está a economia global. O economista destaca, por exemplo o PCE, o índice de preços favorito do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que será divulgado nos próximos dias. "O principal ponto é tentar ver o quanto esses dados estarão em sintonia com as recentes sinalizações de autoridades monetárias mundiai, para ver se conversam com os sinais da política monetária", diz.

Internamente também tem a reunião do G20, em São Paulo, que durará quatro dias e receberá autoridades mundiais de finanças e banqueiros centrais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode não participar de forma presencial dos eventos do G20, pois testou positivo para covid-19.

Apesar do viés negativo do petróleo no exterior, as ações Petrobras avançavam entre 1,24% (PN) e 0,73% (ON) por volta das 11h20, após a estatal informar que venderá a sua participação de 18,8% na UEG Araucária. "É mais caixa para a empresa e num cenário de pouca noticia, ajuda", sintetiza o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Já os papéis da Vale recuavam 1,68%, contaminando o setor metálico, depois da desvalorização de 3,21% do minério, em Dalian, na China, em meio a temores com a economia chinesa.